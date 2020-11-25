"Медсестра Иванка". Бота научили проверять бюджетные деньги для борьбы с COVID-19
Теперь проверить медицинские средства, которые закупила любая больница в Украине, можно через чат-бот "Медсестра Иванка".
Его запустила общественная организация "Антикоррупционный штаб". Цель чат-бота – помогать украинцам выявлять коррупцию в медицинских учреждениях.
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"Больницы тратят миллионы гривень на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. Часто эти средства расходуются неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Поэтому, если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок – каждый может проверить эту информацию через чат-бот и пожаловаться на коррупцию", – отметил исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.
"Медсестра Иванка" позволяет:
- подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупкам;
- оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;
- просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
- узнать о товарах, которые закупают больницы Украины и их цены.
Бесплатный чат-бот обновляется в режиме реального времени и охватывает всю Украину.
Проверить закупки своей больницы можно по ссылке в Telegram: https://t.me/DoctorIvankaBot
и Viber: viber: // pa? ChatURI = botdoctorivanka.
- В Министерстве цифровой трансформации разрабатывают чат-бота для отслеживания свободных коек и е-направления на ПЦР-тесты.
- По данным опроса Группы Рейтинг, 50% украинцев не одобряют строительство дорог на деньги из коронавирусного фонда.
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