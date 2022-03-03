Международная поддержка Украины достигла $15 млрд – глава НБУ
03.03.2022, 15:46
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Международная поддержка Украины уже превысила $15 млрд, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге 3 марта.
"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более $15 млрд в эквиваленте, из них более $5 млрд – непосредственно в бюджет", – сообщил Шевченко.
В частности, ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, ожидается финансовая помощь от Всемирного банка и МВФ (на $3 млрд – Ред.).
"О поддержке объявило значительное количество стран демократического мира", – отметил он.
- 3 марта Европейский союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
- По данным The Washington Post, Администрация президента США Джозефа Байдена призвала Конгресс выделить из бюджета в поддержку Украины $10 млрд.
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