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Международная поддержка Украины достигла $15 млрд – глава НБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 15:46
Международная поддержка Украины достигла $15 млрд – глава НБУ - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Международная поддержка Украины уже превысила $15 млрд, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге 3 марта.

"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более $15 млрд в эквиваленте, из них более $5 млрд – непосредственно в бюджет", – сообщил Шевченко.

В частности, ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, ожидается финансовая помощь от Всемирного банка и МВФ (на $3 млрд – Ред.).

"О поддержке объявило значительное количество стран демократического мира", – отметил он.

Богдан Заика
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