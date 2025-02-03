Мексика договорилась с США об отсрочке введения импортных пошлин

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум (Фото: Sashenka Gutierrez/ЕРА)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введение Соединенными Штатами 25% пошлин на мексиканские товары приостановлено на месяц после разговора с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня наши команды начнут работать в двух областях: безопасность и коммерция", — написала Шейнбаум в посте в X, когда объявила об отсрочке пошлин, которые должны были вступить в силу с 4 февраля.

В рамках достигнутого соглашения Шейнбаум заявила, что Мексика направит 10 000 военнослужащих Национальной гвардии к границе с США, чтобы остановить поставки наркотиков, в частности фентанила, в Соединенные Штаты.

По ее словам, Соединенные Штаты, в свою очередь, пообещали работать над прекращением поставок оружия в Мексику.

Ожидается, что США также приостановят действие пошлин с Канадой после запланированного разговора Трампа с премьер-министром Джастином Трюдо.