Мексика договорилась с США об отсрочке введения импортных пошлин
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введение Соединенными Штатами 25% пошлин на мексиканские товары приостановлено на месяц после разговора с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Сегодня наши команды начнут работать в двух областях: безопасность и коммерция", — написала Шейнбаум в посте в X, когда объявила об отсрочке пошлин, которые должны были вступить в силу с 4 февраля.
В рамках достигнутого соглашения Шейнбаум заявила, что Мексика направит 10 000 военнослужащих Национальной гвардии к границе с США, чтобы остановить поставки наркотиков, в частности фентанила, в Соединенные Штаты.
По ее словам, Соединенные Штаты, в свою очередь, пообещали работать над прекращением поставок оружия в Мексику.
Ожидается, что США также приостановят действие пошлин с Канадой после запланированного разговора Трампа с премьер-министром Джастином Трюдо.
- 1 февраля Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на все мексиканские и канадские товары с 4 февраля. На следующей день Канада и Мексика объявили о введении пошлин против США в ответ на меры Трампа.