МЭРТ предлагает сократить выплаты госпредприятий в бюджет

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает правительству снизить отчисления дивидендов государственными предприятиями на треть - до 50% от прибыли вместо нынешнего уровня в 75%. Об этом сообщают Наші гроші, ссылаясь на копию проекта об уменьшении отчислений части прибыли госпредприятиями, который министерство внесло на рассмотрение правительственного комитета, заседание которого запланировано на 11 апреля.

Из протокола согласования позиций известно, что 12 предприятий обратились к правительству с просьбой снизить долю прибыли, выплачиваемой по итогам года в пользу государства. До этого она составляла 75%, а бюджет на 2019 год был принят с расчетами 90% выплат дивидендов. В бюджете запланированы поступления от госпредприятий в сумме 44,5 млрд грн.

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В ответ на эти обращения МЭРТ предлагает уменьшить отчисления с 75% до 50% от прибыли. А трем предприятиям - Укргидроэнерго, Ощадбанку и Укрзалізниці - предлагают снизить отчисления до 30%.

Минэнергоугля предложило уменьшить до 30% уплату дивидендов для Укргидроэнерго, чтобы предотвратить значительный рост тарифов на электричество. Ощадбанк указал, что максимальный уровень ставки для выплаты дивидендов в 30% обусловлен кредитным и соглашениями на $1,5 млрд, которые банк заключил с международными финучреждениями. УЗ предложила снизить ей отчисления для финансирования капитальных инвестиций.

Уменьшение отчислений с прибыли для других госпредприятий инициаторы объяснили тем, что установление базового норматива на уровне 90% приведет к ухудшению финансового состояния предприятий, к выводу оборотных средств и необходимости привлекать дорогие кредиты. Также эта ситуация может быть стимулом для руководителей завышать себестоимость и расходы для сокрытия истинных доходов.

Предложения об уменьшении отчислений раскритиковал Минфин, по расчетам которого это приведет к недополучению госбюджетом 13,6 млрд грн.

Также Минфин сослался на нормы Хозяйственного кодекса, которыми госорганам запрещается устанавливать привилегированные условия для отдельных предприятий. Это же замечание поддержал и Минюст, который указал что ст. 6 Хозяйственного кодекса устанавливает равную защиту государством всех субъектов хозяйствования. Но разработчики проекта постановления правительства замечания Минфина и Минюста не были учли.

Проект постановления также предусматривает, что с руководителями предприятий, которые до 1 июля не перечислят государств дивиденды, будут разорваны контракты.