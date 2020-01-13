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Металлурги и аграрии. Топ-10 получателей возмещения НДС в 2019-м

Металлурги и аграрии. Топ-10 получателей возмещения НДС в 2019-м
13.01.2020, 12:23

В 2019 году украинские предприятия получили от государства свыше 150 млрд грн возмещения НДС

В топ-10 получателей возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) по итогам 2019 вошли крупнейшие металлургические и агропредприятия Украины, сообщает Ціна держави со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

На первом месте оказался АрселорМиттал Кривой Рог, который в течение года получил 8,3 млрд грн возмещения НДС.

В первой пятерке оказались три меткомбината олигарха Рината Ахметова: ММК им. Ильича (8,14 млрд грн), Запорожсталь (6,47 млрд грн), Азовсталь (6,33 млрд грн).

Среди аграриев больше всего возмещения получил зернотрейдер Кернел, который занял третье место с показателем 7,1 млрд грн.

В десятку также вошли Нибулон (4,9 млрд грн ), Сантрейд (3,9 млрд грн), Полтавский ГОК (3,56 млрд грн), Каргилл (3 млрд грн), ДМК (2,58 млрд грн).

За весь год сумма возмещения НДС составила 151,4 млрд грн, что на 19,9 млрд или 15% больше, чем в 2018-м.

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возмещение НДС
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