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Миллиарды на студентах. Как и сколько зарабатывает Украина, обучая иностранцев

17.11.2020, 16:32
Миллиарды на студентах. Как и сколько зарабатывает Украина, обучая иностранцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Общая сумма расходов иностранных студентов в Украине на обучение, проживание, страхование, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности составила $570 млн за 2019 год. Учитывая, что срок обучения в среднем равняется 5-6 годам, то доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд, сообщает правительственный портал со ссылкой на данные госпредприятия Украинский государственный центр международного образования (УГЦМО). 

По состоянию на 1 января 2020 года в украинских ВУЗах училось 80 470 иностранных студентов из 158 стран. Каждый из них тратит в Украине $6000 – $8000 в год, уточняет УГЦМО.  

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Около половины иностранных студентов (39 841) учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения на них составляет $4300 в год на одного студента. Для других специальностей стоимость обучения –  $2000.  

Также 7000 студентов учатся на подготовительных отделениях (средняя цена обучения – $1500). Еще 2800 учатся по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость – $2000).

Таким образом, иностранные студенты платят только за обучение $250 млн в год, сообщает УГЦМО.  

Кроме обучения, иностранный студент ежегодно тратит на проживание минимум $800, на документальное оформление разрешений на обучение – $100, медицинскую страховку – $100, на питание и развлечения – $2400, на билеты домой на каникулы – $600.

Итого, дополнительный расходы иностранных студентов составляют $322 млн в год, посчитал УГЦМО.

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Роман Брыль
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