Миллиарды на студентах. Как и сколько зарабатывает Украина, обучая иностранцев

Общая сумма расходов иностранных студентов в Украине на обучение, проживание, страхование, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности составила $570 млн за 2019 год. Учитывая, что срок обучения в среднем равняется 5-6 годам, то доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд, сообщает правительственный портал со ссылкой на данные госпредприятия Украинский государственный центр международного образования (УГЦМО).

По состоянию на 1 января 2020 года в украинских ВУЗах училось 80 470 иностранных студентов из 158 стран. Каждый из них тратит в Украине $6000 – $8000 в год, уточняет УГЦМО.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Около половины иностранных студентов (39 841) учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения на них составляет $4300 в год на одного студента. Для других специальностей стоимость обучения – $2000.

Также 7000 студентов учатся на подготовительных отделениях (средняя цена обучения – $1500). Еще 2800 учатся по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость – $2000).

Таким образом, иностранные студенты платят только за обучение $250 млн в год, сообщает УГЦМО.

Кроме обучения, иностранный студент ежегодно тратит на проживание минимум $800, на документальное оформление разрешений на обучение – $100, медицинскую страховку – $100, на питание и развлечения – $2400, на билеты домой на каникулы – $600.

Итого, дополнительный расходы иностранных студентов составляют $322 млн в год, посчитал УГЦМО.

Читайте также Нация безработных бакалавров. Шесть проблем образования в Украине

18 июня министерство образования и науки обнародовало минимальные цены контрактного обучения в 160 вузах, которые находятся в его подчинении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.