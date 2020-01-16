Милованов назвал самую крупную взятку, которую ему предлагали

Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову предлагали $10 млн за назначение руководителя одного из государственных предприятий. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Милованова, это самая крупная сумма, которую ему предлагали за время работы министром.

Он пояснил, что все назначения и увольнения совершает лично сам.

"Я отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки… иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", - написал министр.