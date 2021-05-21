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Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы

21.05.2021, 11:45
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство развития экономики, торговли  сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%. Об этом сообщил экс-министр экономики Игорь Петрашко в интервью агентству Интерфакс-Украина. 

Обновленный макропрогноз направлен в правительственные организации и на нем будет строиться трехлетняя Бюджетная декларация, добавил экс-министр.

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По словам Петрашко, падение экономики по итогам января-марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя –  минус 2% при ожидаемых минус 3%.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – цитирует агентство экс-министра.

Петрашко добавил, что министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

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Роман Брыль
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макропрогноз ВВП минэкономики
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