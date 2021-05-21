Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы
Министерство развития экономики, торговли сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%. Об этом сообщил экс-министр экономики Игорь Петрашко в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Обновленный макропрогноз направлен в правительственные организации и на нем будет строиться трехлетняя Бюджетная декларация, добавил экс-министр.
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По словам Петрашко, падение экономики по итогам января-марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя – минус 2% при ожидаемых минус 3%.
"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – цитирует агентство экс-министра.
Петрашко добавил, что министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
- 23 апреля 2021 года минэкономики в консенсус-прогнозе указало, что рост ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1% в 2022 году – 3,7%.
- По прогнозам НБУ, по итогам 2021 года экономика Украины вырастет на 3,8%, а инфляция ускорится до 8%.
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