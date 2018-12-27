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27.12.2018, 14:35

Минэкономразвития отчиталось о состоянии экономики

Минэкономразвития отчиталось о состоянии экономики

По итогам года рост ВВП Украины превысит 3%, прогнозирует министр Степан Кубив

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал об экономических показателях Украины в 2018 году. Об этом пишет ЭП.

"По итогам года рост ВВП составит более 3%", - сообщил министр.

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По его словам, это подтверждают и зарубежные партнеры, такие как МВФ, ЕС, ЕК.

Он отметил, что украинская промышленность за 11 месяцев 2018 она выросла почти на 2% больше, чем за тот же период 2017 года.

Химическое производство выросло на 19%, автомобилестроение - на 12%.

Экспорт за десять месяцев 2018 составил $39 млрд. Капитальные инвестиции выросли на 20% за девять месяцев 2018 года.

Уровень теневой экономики уменьшился на 3%, и составляет 32% от официального ВВП.

"Это говорит о макростабилизации и о том, что в Украине стало значительно легче вести бизнес", - подчеркнул Кубив.

Напомним, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам этого года - до 3,3% с 3,5%.

МВФ также ухудшил прогноз роста экономики на 2020 год до 3% с 3,4%.

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Прогноз на следующий год остался неизменным - 2,7%.

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Теги: степан кубив, МЭРТ, экономика, ВВП
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