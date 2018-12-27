Минэкономразвития отчиталось о состоянии экономики

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал об экономических показателях Украины в 2018 году. Об этом пишет ЭП.
"По итогам года рост ВВП составит более 3%", - сообщил министр.
По его словам, это подтверждают и зарубежные партнеры, такие как МВФ, ЕС, ЕК.
Он отметил, что украинская промышленность за 11 месяцев 2018 она выросла почти на 2% больше, чем за тот же период 2017 года.
Химическое производство выросло на 19%, автомобилестроение - на 12%.
Экспорт за десять месяцев 2018 составил $39 млрд. Капитальные инвестиции выросли на 20% за девять месяцев 2018 года.
Уровень теневой экономики уменьшился на 3%, и составляет 32% от официального ВВП.
"Это говорит о макростабилизации и о том, что в Украине стало значительно легче вести бизнес", - подчеркнул Кубив.
Напомним, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам этого года - до 3,3% с 3,5%.
МВФ также ухудшил прогноз роста экономики на 2020 год до 3% с 3,4%.
Прогноз на следующий год остался неизменным - 2,7%.