Минэнерго запросило из госбюджета-2021 на нужды ТЭК 16 млрд грн. На что потратят

И.о. министра энергетики Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады запрос на выделение средств из госбюджета-2021 на финансирование топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Общая сумма запроса составляет около 16 млрд грн.

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Часть средств пойдет на программы по повышению энергоэффективности. В частности, 150 млн планируется потратить на программу "теплых" кредитов. Также министерству необходимо внести взнос в 69,5 млн грн в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

По расчетам за "зеленым" тарифом Минэнерго запросило 11,5 млрд грн.

На погашение задолженности угледобывающих предприятий по единому взносу на обязательное госсоцстрахование министерство надеется получить из госбюджета 1,4 млрд грн.

На модернизацию шахт потребуется 2 млрд грн в 2021 году.

Для снятия с эксплуатации атомных энергоблоков Минэнерго запрашивает 785,4 млн грн, которые министерство планирует потратить на покупку облигаций внутреннего займа. Данный механизм существует для страховки от инфляционных рисков средств фонда, предназначенного для финансирования вывода из эксплуатации энергоблоков на АЭС.

Еще 1,2 млн грн министерству необходимо для электронной системы отчетности ИПДО (инициатива прозрачности добывающих отраслей), созданной в рамках международной технической помощи и сотрудничества с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ).

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Также, Минэнерго считает необходимым выделить средства из госбюджета для урегулирования проблемы задолженности на рынке оптовой электроэгнергии. В частности, речь идет о долгах Укрэнерго, Энергоатома и Укргидроэнерго. На данном этапе еще идут консультации относительно суммы, которую можно получить из госбюджета для решения этой проблемы.

Народные депутаты приняли рекомендации министерства энергетики и пообещали внести необходимые поправки в госбюджет-2021.

14 сентября в Верховную Раду подан проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год. Народные депутаты от разных фракций и групп раскритиковали документ и отправили его в профильный комитет.

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Роман Брыль

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