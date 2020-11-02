Минфин: Госбюджет не готов компенсировать долги по "зеленому" тарифу – документ

Министерство финансов не видит возможности заложить в расходы государственного бюджета на 2021 год компенсацию "зеленого" тарифа производителям возобновляемой энергии. Об этом говорится в отчете министерства, попавшем в распоряжение изданию Бизнес.Цензор.

Министерство рекомендует отказаться от предложения министерства энергетики выпустить облигации внутреннего госсзайма (ОВГЗ) на сумму 9 млрд грн для компенсации долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, которые были образованы до 1 августа 2020 года.

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"Указанные предложения не могут быть поддержаны, поскольку увеличение внутренних заимствований может привести к разбалансировке государственных финансов и снижению кредитный рейтингов Украины", – говорится в документе Минфина.

Министерство также не поддерживает рекомендацию Минэнергетики заложить в госбюджет 3,86 млрд грн на финансовую поддержку госкомпании Гарантированный покупатель.

Вынося подобное предложение Минэнергетики не указывает источники сбалансирования госбюджета, говорится в отчете Минфина.

В тоже время, министерство финансов рекомендует Минэнергетики и НКРЭКУ подготовить предложения об изменении законодательства, регулирующие функционирование рынка электроэнергии, "для ликвидации кризисных явлений и долгов на рынке электроэнергии и его сбалансированного функционирования без привлечения средств государственного бюджета", – говорится в докладе Минфина.

По состоянию на 1 октября общая задолженность Гарантированного покупателя составляет 33,7 млрд грн из которых 24,8 млрд грн – перед производителями "зеленой" энергии, 8,9 млрд грн – перед госкомпаниями Энергоатом и Укргидроэнерго, напоминает издание.

18 сентября Антикризисный энергетический штаб при Кабинете министров решил погасить долг Гарантированного покупателя по "зеленому" тарифу за счет госбюджета и выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По прогнозам Гарантированного покупателя, к концу 2020 года дефицит средств госкомпании для компенсации "зеленого" тарифа составит 18,8 млрд грн. Основной источник дефицита – низкие расчеты со стороны госкомпании Укрэнерго, которая должна покрывать за счет тарифа на передачу электроэнергии дефицит средств "Гарантированного покупателя".

29 октября Укрэнерго сообщило, что по итогам января-сентября отрицательный финансовый результат компании составил 28,6 млрд грн и 86% этой суммы (24,7 млрд грн) – компенсация расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО), в частности, для населения и на покрытие "зеленого" тарифа ГП "Гарантированный покупатель".

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Роман Брыль

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