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04.07.2019, 16:18

Минфин готовит изменения в систему мониторинга рисков с НДС

Минфин готовит изменения в систему мониторинга рисков с НДС

В министерстве говорят, что изменения упростят жизнь бизнесу и помогу избежать потерь для госбюджета

Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба готовят изменения, которые упростят администрирование налогов  и сделают его более комфортным для бизнеса. Изменения сегодня обсуждали во время рабочей встречи представители Минфина, ГФС, Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, Государственной регуляторной службы, бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений, сообщает пресс-служба Минфина.

"Совместно с Государственной налоговой службой мы совершенствуем работу системы. Наша цель - сделать процесс администрирования налогов простым и комфортным для добросовестного бизнеса. И, с другой стороны, - исключить случаи злоупотреблений, и соответственно потерь для бюджета", - сказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий.

Участники встречи обсудили Проект изменений в постановление Кабмина от 21 февраля 2018 года №117. В частности, изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре будет дополнен критериями рисковости налогоплательщика, перечнем показателей, по которым определяется положительная налоговая история, и критериям рисковости совершения операций.

Кроме того, будет определен порядок работы комиссии по вопросам включения/исключения из перечня рисковых плательщиков. Документы должны рассматриваться в течение семи рабочих дней. В случае просрочки предполагается автоматическое решение в пользу налогоплательщика.

Порядок также будет включать перечень документов, необходимых для принятия комиссиями решения об исключении плательщика из перечня рисковых; будет определена форма решения о внесении/исключении налогоплательщика в/из перечня плательщиков, которые отвечают критериям рискованности, а также детализированы основания внесения налогоплательщика в перечень рисковых.

Из Порядка предлагается исключить норму о пересмотре центральной комиссией решения комиссии регионального уровня. Таким образом, у налогоплательщика появится возможность административно обжаловать решение об отказе в регистрации налоговой накладной.

В Минфине говорят, что в ближайшее время проект изменений будет доработан с учетом предложений и замечаний представителей бизнес-ассоциаций.

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Теги: налоги, Минфин, НДС, налогоплательщик, критерии рисковости
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