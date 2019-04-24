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24.04.2019, 12:39

Минфин начал понижать ставки по ценным бумагам

Минфин начал понижать ставки по ценным бумагам

Министерство понизило ставку 4-месячных гособлигаций

Министерство финансов 23 апреля провело аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на которых снизило ставку по 4-месячным гривневым бумагам до 19% годовых, говорится на сайте Минфина.

По данным министерства, в результате аукционов, удалось привлечь в госбюджет 13,44 млрд грн, из них 11,3 млрд грн и $82 млн.

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Спрос на четырехмесячные бумаги достигал 3,55 млрд грн в 25 заявках, однако Минфин удовлетворил лишь 9 заявок на 1,5 млрд грн, понизив ставку с 19,5% до 19% годовых.

Кроме того, впервые с августа 2018 года министерство разместило 5-летние ОВГЗ. Спрос на эти облигации составил 3,49 млрд грн. На них подали 3 три заявки, но Минфин удовлетворил лишь 2 из них, отказавшись от заявки на 290 млн, сохранив доходность на уровне 16% годовых.

Также министерство не изменило ставку по 6-месячным (19% годовых) и 2-летним ОВГЗ (18%).

Основные продажи пришлись на шестимесячные ОВГЗ – 3,07 млрд грн и двухлетние – 2,81 млрд грн.

Кроме того, Минфин продал долларовые ОВГЗ с досрочным погашением на $73,5 млн по ставке 3,85% годовых. Продажа восьмимесячных долларовых ОВГЗ составила $5,58 млн, а 22-месячных – $3,02 млн по ставкам 7,25% и 7,75% годовых соответственно.

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Теги: министерство финансов, ОВГЗ
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