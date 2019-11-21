Минфин назвал вузы с наибольшими расходами на студентов

На подготовку одного украинского студента государство в среднем тратит 44 600 грн. Об этом свидетельствуют данные о функционировании в 2018 году высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В министерстве заявили, что в некоторых учебных заведениях сумма выше указанной в 2-3 раза. К примеру государство тратит на подготовку:

- студента летной академии Национального авиационного университета - 143 000 грн;

- студента Харьковского института финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) - 100 000 грн;

- студента Косовского института прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) - 83 000 грн;

- студента Одесского государственного экологического университета (ОГЭКУ) - 77 000 грн;

- студента Национального университета Одесская морская академия (НУ ОМА) - 75 000 грн.

Сообщается, что Минфин проанализировал данные по 167 вузам, в которых обучалось 340 000 студентов по госзаказу. "Совокупные расходы госбюджета на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году превысили 15 млрд грн", - отметили в министерстве.

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