Минфин не согласовал увеличение финансирования проекта "Стена" до 4,5 млрд грн

Министерство финансов Украины не согласовало проект Государственной пограничной службы о продлении сроков строительства проекта "Стена" на границе с РФ и увеличение его финансирования до 4,5 млрд грн. Об этом сообщает неправительственная организация State Watch со ссылкой на копию ответа Минфина пограничникам.

В Минфине выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования.

Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. В Минфине отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

При этом, не все ведомства согласны с позицией Минфина, отмечает State Watch. В частности, у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко нет никаких замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих ведомствах предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний.

В Минфине отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

3 сентября 2014 года на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк заявил о начале утвержденного правительством проекта "Стена". На его реализацию было предусмотрено 4 млрд грн. В рамках проекта планируется обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов на границе с Россией.

10 апреля 2019 года Госпогранслужба потратила на линию фортификационных укреплений на границе со страной-оккупантом Россией уже 1,3 млрд грн. Тогда была выполнена треть работ по проекту "Стена".

Проект "Стена" на российско-украинской границе реализован на 40%.

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Юрий Тарасовский

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