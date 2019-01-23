Минфин одолжил крупную сумму на внутреннем рынке

Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 13,57 млрд грн. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 161, 287, 350, 728 и 1078 дней со средневзвешенной доходностью 19,48%, 19%, 18,5%, 18,49%, 17,54% и 17,25% годовых, соответственно.



Средства в долларах привлечены на 85 и 273 дня с доходностями 6,5% и 7,23% годовых, соответственно.

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Средства в евро привлечены на 78 и 13 дня с доходностями 4,5% и 4,6% годовых, соответственно.

