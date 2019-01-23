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23.01.2019, 16:13

Минфин одолжил крупную сумму на внутреннем рынке

Минфин одолжил крупную сумму на внутреннем рынке

Министерство разместило облигаций внутреннего государственного займа на 13,6 млрд грн

Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 13,57 млрд грн. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 161, 287, 350, 728 и 1078 дней со средневзвешенной доходностью 19,48%, 19%, 18,5%, 18,49%, 17,54% и 17,25% годовых, соответственно. 

Средства в долларах привлечены на 85 и 273 дня с доходностями 6,5% и 7,23% годовых, соответственно.

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Средства в евро привлечены на 78 и 13 дня с доходностями 4,5% и 4,6% годовых, соответственно. 

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Теги: облигаций внутреннего государственного займа, госбюджет, ОВГЗ
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