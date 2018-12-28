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Эксперты назвали важные события 2018 года - опрос
28.12.2018, 12:50

Минфин одолжил на внутреннем рынке 7,5 млрд грн

Минфин одолжил на внутреннем рынке 7,5 млрд грн

Вчера Министерство финансов провело плановый аукцион по размещению госбондов

Министерство финансов вчера, 27 декабря, на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 7,51 млрд грн.

Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.

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Согласно данным ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2 млрд 873,1 млн грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как шесть из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых министерство отклонило.

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Помимо того, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых.

Также Минфин продал 20-дневные облигации на $170,1 млн под 6,25% годовых.

В результате аукциона Минфин привлек в госбюджет более 2,87 млрд грн и $170 млн.

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Теги: Минфин, гособлигации
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