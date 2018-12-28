Минфин одолжил на внутреннем рынке 7,5 млрд грн

Министерство финансов вчера, 27 декабря, на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 7,51 млрд грн.

Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.

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Согласно данным ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2 млрд 873,1 млн грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как шесть из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых министерство отклонило.

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Помимо того, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых.

Также Минфин продал 20-дневные облигации на $170,1 млн под 6,25% годовых.

В результате аукциона Минфин привлек в госбюджет более 2,87 млрд грн и $170 млн.