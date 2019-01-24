Минфин определился со структурой заимствований в 2019 году

Министерство финансов Украины утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год.

В министерстве пояснили, что основная задача программы - контроль за рисками, связанными с управлением госдолгом, а также определение долговых инструментов для финансирования госбюджета.

Реклама

На 2019 год Минфин запланировал финансирование госбюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на 345,9 млрд грн.

Предполагается, что наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты - 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты - 12,4%.

Долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 93,5%, а с плавающей - 6,5%.

На внутреннем рынке планируется заимствовать около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований.

Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета запланированы в сумме 143,9 млрд грн, или 41,6%.

На 2019 год Минфин запланировал общие выплаты по госдолгу в размере 417 452,4 млн грн, из которых 57,3%, или 239 245,4 млн грн - выплаты по государственному внутреннему долгу и 42,7%, или 178 207,0 млн грн - выплаты по государственному внешнему долгу.

Доля расходов по обслуживанию госдолга в расходах общего фонда госбюджета за 2019 года ориентировочно составит 14,4% или 145 205,3 млн грн.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов оценивает общий объем платежей по госдолгу в 2019 году в 417 млрд грн ($14,2 млрд).