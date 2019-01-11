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11.01.2019, 13:01

Сколько долгов Украине нужно вернуть в этом году

Сколько долгов Украине нужно вернуть в этом году

Минфин оценил общий объем платежей по госдолгу в 2019 году

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по госдолгу в 2019 году в 417 млрд грн ($14,2 млрд). Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019-го.

Согласно данным, часть этих платежей в иностранной валюте составит примерно $9 млрд. 

В Минфине напомнили, что официальный прогноз правительства предполагает средний курс гривни к доллару в 2019 году по базовому сценарию на уровне 28,2 грн/долл., в 2020 году - 29,7 грн/долл., в 2021 году - 30,4 грн/долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе-ноябре 2018 года снизился на 2% в долларовом эквиваленте - до 74,76 млрд  долл. и на 0,9% в гривневом эквиваленте - до 2,122 трлн грн.

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В августе 2018-го Кабмин принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, которая предусматривает его снижение до уровня не выше 49% ВВП до конца 2020 года.

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Теги: госдолг, Минфин
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