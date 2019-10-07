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Минфин перенес часть выплат по госдолгу на 2020 год

Минфин перенес часть выплат по госдолгу на 2020 год
07.10.2019, 19:21

Прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале снижен на 2,8 млрд грн, в первом 2020-го - повышен на 2,5 млрд грн

Министерство финансов за прошедший месяц снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале текущего года на 2,78 млрд грн - до 80,3 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,5 млрд грн - до 115 млрд грн. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в четвертом квартале на 1,74 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 71,33 млрд грн, а обновленная оценка выплат на первый квартал 2020 года повышена на 2,5 млрд грн - до 79,42 млрд грн.

По внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.

Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно, отмечает издание.

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