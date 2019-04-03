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03.04.2019, 10:57

Минфин привлек 10 млрд грн от ОВГЗ

Минфин привлек 10 млрд грн от ОВГЗ

Министерство разместило облигации на 6,7 млрд грн и $122 млн

Министерство финансов Украины 2 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,772 млрд грн и $122 млн.

По данным Минфина, средства в гривни привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней, средневзвешенная доходность - 19,5%, 19%, 18,5% и 18,25% годовых, соответственно.

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Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней, доходность 6,5% и 7,25% годовых, соответственно.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу НБУ составил 10,089 млрд грн.

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Теги: ОВГЗ
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