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17.04.2019, 10:01

Минфин привлек очередные миллиарды от ОВГЗ

Минфин привлек очередные миллиарды от ОВГЗ

Министерство финансов одолжило на рынке 13,5 млрд грн

Министерство финансов Украины 16 апреля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 8,148 млрд грн и $199 млн.

Гривневый эквивалент по официальному курсу НБУ составил 13,482 млрд грн.

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Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 126, 175, 350, 707 и 994 дня со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18% и 17,25% годовых, соответственно.

В долларах средства привлечены на 239, 666, а также на 484 дня с досрочным погашением. Ставки доходности составили 7,25%, 7,75% и 3,85% годовых, соответственно.

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Теги: ОВГЗ
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