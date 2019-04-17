Минфин привлек очередные миллиарды от ОВГЗ

Министерство финансов Украины 16 апреля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 8,148 млрд грн и $199 млн.

Гривневый эквивалент по официальному курсу НБУ составил 13,482 млрд грн.

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Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 126, 175, 350, 707 и 994 дня со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18% и 17,25% годовых, соответственно.

В долларах средства привлечены на 239, 666, а также на 484 дня с досрочным погашением. Ставки доходности составили 7,25%, 7,75% и 3,85% годовых, соответственно.