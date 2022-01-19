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Минфин продал облигаций на более чем 4 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 09:54
Минфин продал облигаций на более чем 4 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов 18 января на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 4,15 млрд грн в эквиваленте. Почти весь объем привлеченных средств поступил от долларовых облигаций – более 4 млрд грн в эквиваленте, сообщает пресс-служба министерства.

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Инвесторам было предложено четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых ОВГЗ в гривне – 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляли 6 месяцев и 1 год. Наибольший спрос среди инструментов гривни был сосредоточен на 1-летних, 2-летних бумагах.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в госбюджет привлечено 119 млн грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 10,99%, 1-летних ОВГЗ – 11,9%, 2-летних – 12,95%, 5-летних – 13,25%. 

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $143,3 млн или более 4 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная ставка доходности по 6-месячным ОВГЗ в долларах США составила 3,5%, а с обращением в 1 год – по ставке 3,7%.

Мінфін

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Наталия Фреик
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