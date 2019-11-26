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Как курс гривни повлиял на уровень госдолга в октябре

Как курс гривни повлиял на уровень госдолга в октябре
26.11.2019, 14:55

По данным Минфина, совокупный госдолг в октябре уменьшился как в национальной, так и иностранной валюте

В октябре 2019 года зафиксировано уменьшение совокупного государственного (прямого) и гарантированного государством долга Украины, номинированного как в национальной, так и иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В то же время, из-за небольшого укрепления гривни, фактическое состояние госдолга выглядит так: сумма в эквиваленте в долларах США уменьшилась на 1,35% (по сравнению с сентябрем), или на $1,13 млрд - до $81,83 млрд; сумма в эквиваленте в национальной валюте выросла на 2,37%, или 47,4 млрд грн - до 2,045 трлн грн.

С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинирован в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн. При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд.

В октябре расходы госбюджета по погашению госдолга составили 21,2 млрд грн, по обслуживанию – 7,1 млрд грн.

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