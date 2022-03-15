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Минфин впервые продал военные облигации в долларах

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 16:55
Минфин впервые продал военные облигации в долларах - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов во вторник провело очередной, уже третий аукцион по продаже военных облигаций. На нем впервые были предложены бумаги в долларах. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Минфин продал гривневые облигации сроком на 1 год под 11% годовых на общую сумму 4,85 млрд грн, а также долларовые ОВГЗ сроком на 1 год под 3,7% на $12 млн.

Также были проданы обычные двухмесячные ОВГЗ под 10% на сумму 206 млн грн.

Пока это самый маленький объем военных облигаций, реализованных правительством. Две недели назад на первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на прошлой неделе удалось привлечь 6,6 млрд грн.

Национальный банк отдельно выкупил военные облигации на 20 млрд грн для финансирования бюджета.

  • 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принял решение возобновить выпуск военных облигаций. Займы в объеме до 400 млрд грн будут осуществляться путем поэтапного выпуска ОВГЗ. Купить военные ОВГЗ могут граждане, бизнес, иностранные инвесторы. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, а также для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
  • В 2014 году Украина уже выпускала военные облигации, тогда привлекли в общей сложности 100 млн грн под 7% годовых. В 2016 году они были погашены.
Андрей Водяный
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