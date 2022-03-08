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Минфин второй раз разместил военные облигации, удалось привлечь 6,6 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 17:36
Минфин второй раз разместил военные облигации, удалось привлечь 6,6 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов во вторник, 8 марта, провело второй аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

На нем удалось привлечь 6,605 млрд грн на 1 год под 11% годовых.

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Неделю назад на первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн.

Купить военные ОВГЗ могут граждане, бизнес, иностранные инвесторы. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, а также для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Также министерство продало обычные двухмесячные ОВГЗ под 10% на сумму 126 млн грн.

  • 25 февраля премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Кабинет Министров принял решение выпустить военных облигаций. Заимствования в объеме до 400 млрд грн будут производиться путем поэтапного выпуска ОВГЗ.
  • В 2014 году Украина уже выпускала военные облигаций, тогда привлекли в общей сложности 100 млн грн под 7% годовых. В 2016 году они были погашены.
Андрей Водяный
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госдолг Минфин ОВГЗ военные облигации
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