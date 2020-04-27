Минфин ввел запрет на слова "дефолт" и "компромисс" с Коломойским: документ

Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

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Кроме того, рекомендовано не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.

В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах.

Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Минфином, советниками этого ведомства и юристами.

Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости. Также чиновников Минфина просят не давать комментариев относительно прогнозов экономического и финансового состояния Украины.

В рекомендациях отмечено, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.

Как отмечается в документе, невыполнение этих рекомендаций может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, увеличение стоимости заимствований и ухудшение суверенного рейтинга страны.

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