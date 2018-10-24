Минфин занял на внутреннем рынке 2 млрд грн

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению госбондов

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Министерство финансов вчера, 23 октября, на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,85 млрд грн (в эквиваленте по курсу НБУ). Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

Проданы госбонды со сроком обращения 105 дней на 67,31 млн грн под 19% годовых, 161 день на 5,55 млн под 18,5% годовых, 252 дня на 3,98 млн под 18,5% годовых, 532 дня на 9,96 под 18,5% годовых.

Также Минфин разместил облигации со сроком обращения 238 дней на $32,55 млн под 7% годовых, со сроком обращения 722 дня на $1,81 млн под 7,5% годовых, со сроком обращения 224 дня на $19,22 млн под 4,6% годовых и со сроком обращения 399 дней на $5,41 млн под 4,07% годовых.