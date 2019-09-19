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Минфин запустил электронный реестр проектов МФО

Минфин запустил электронный реестр проектов МФО
19.09.2019, 17:05

Сегодня начал работу государственный реестр проектов, реализуемых на деньги международных финансовых организаций

Сегодня, 19 сентября, открыли IFIs projects - официальный государственный портал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, реализуемых с привлечением средств международных финансовых организаций (МФО). Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, в реестре есть информация по 121 проекту МФО на 19 сентября.

На портале в доступной форме обнародована информация по проектам, а также статистика для понимания динамики использования средств по годам и структуры финансирования проектов по отрасли реализации, по кредиторам и ответственными исполнителями.

Маркарова отметила, что новый инструмент анализа бюджетных показателей BOOST от команды Минфина и Всемирного банка полезен не только "для бюджетных аналитиков, но и всех, кто борется за бюджетную эффективность".

Портал e-Data.gov.ua - официальный портал об использовании государственных средств - был создан в 2015 году при поддержке правительства Германии и Великобритании. Его цель - обеспечить полную прозрачность государственных финансов. В сентябре 2017 года портал вышел из тестового режима и начал работать полноценно.

  • 4 сентября Кабинет министров принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами, сообщает пресс-служба правительства. До 1 октября госорганы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

  • В июле в Украине запустили GIS-DATA - первый портал открытых геоданных для граждан. Портал содержит более 100 датасетов, 40 источников и 13 советов по их применению.

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