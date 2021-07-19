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Министр финансов анонсировал повышение минимальной зарплаты до 7700 грн

19.07.2021, 14:19
Министр финансов анонсировал повышение минимальной зарплаты до 7700 грн - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
дополнено

В Министерстве финансов рассчитывают, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет с 6000 до 7700 грн. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала.

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7700 грн. И дальше у нас будет рост инфляции "плюс" 2%. То есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей", – отметил Марченко.

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Министр пояснил, что речь идет о нераспределенных расходах, которые составляют от 50 до 100 млрд грн.

По словам Марченко, также предполагается рост пенсионных выплат.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – добавил министр финансов.

Дополнено в 14:17. В пресс-службе Минфина отметили, что Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

С учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная зарплата будет увеличиваться:

01.01.2021 – 6000 грн
01.12.2021 – 6500 грн
01.10.2022 – 6700 грн
01.01.2023 – 7176 грн
01.01.2024 – 7665 грн

Таким образом, отметили в Минфине, в 2024 году минималка по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 грн.

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Юрий Тарасовский
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пенсии сергей марченко минимальная зарплата
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