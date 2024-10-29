Минкульт неэффективно потратил более 500 млн грн – Счетная палата

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Министерство культуры и информационной политики Украины (с 13 сентября 2024 года – Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины) не обеспечило надлежащей реализации государственной политики в сфере культуры и информационной политики. Аудит Счетной палаты, утвержденный 22 октября, показал, что на управление этой сферой было израсходовано более 521,8 млн грн бессистемно и неэффективно. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Аудит охватил период 2020-2023 годов, когда министерство не обеспечило достижение ключевых целей, в частности создание единого культурного пространства, доступа граждан к культурным услугам и уменьшение объемов манипулятивного контента. Также было разработано только 31% нормативно-правовых актов, запланированных на 2023 год.

Критическая нехватка управленческих кадров и ненадлежащая компетенция специалистов по вопросам реформ привели к неэффективному использованию 58,4 млн грн на выплату надбавок. Кроме того, министерство не обеспечило надлежащего контроля за управлением государственными объектами, что повлекло за собой разногласия в финансовых отчетах на сумму 9,8 млрд грн.

Счетная палата рекомендует Министерству культуры и стратегических коммуникаций разработать показатели оценки качества культурных услуг, обновить нормативно-правовую базу и обеспечить соответствие данных касательно государственного имущества. Решения и отчет Счетной палаты будут переданы Верховной Раде, Кабинету министров и обнародованы на сайте учреждения.