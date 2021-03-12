Минус Косюк, плюс Новинский, Ахметов – топ. Forbes обновил рейтинг миллиардеров
Украинские миллиардеры стали богаче, свидетельствует обновленный рейтинг Forbes. Состояние самого богатого человека Украины Рината Ахметова выросло с $2,8 млрд до $7,6 млрд. Он занимает 330-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes.
Всего в глобальном списке семь представителей Украины.
- Ринат Ахметов (Метинвест, ДТЭК, ПУМБ) – $7,6 млрд.
- Виктор Пинчук (Interpipe) – $2,5 млрд.
- Константин Жеваго (Ferrexpo, Arterium) – $2,1 млрд.
- Игорь Коломойский (нефтегазовые активы, металлургия, Днепразот) – $1,8 млрд.
- Геннадий Боголюбов (нефтегазовые активы) – $1,7 млрд.
- Петр Порошенко (Roshen, Укрпроминвест-Агро) – $1,6 млрд.
- Вадим Новинский (Метинвест, Enwell Energy) – $1,4 млрд.
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Как отмечает Forbes Украина, Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП. При этом бизнес-партнер Ахметова, народный депутат Вадим Новинский вновь стал миллиардером.
Совладельцы Эпицентра Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием более $1 млрд, не попали в список, поскольку супруги могут присутствовать в глобальном списке лишь, если их общие доходы превышают $2 млрд.
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