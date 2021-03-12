Минус Косюк, плюс Новинский, Ахметов – топ. Forbes обновил рейтинг миллиардеров

Украинские миллиардеры стали богаче, свидетельствует обновленный рейтинг Forbes. Состояние самого богатого человека Украины Рината Ахметова выросло с $2,8 млрд до $7,6 млрд. Он занимает 330-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes.

Всего в глобальном списке семь представителей Украины.

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Как отмечает Forbes Украина, Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП. При этом бизнес-партнер Ахметова, народный депутат Вадим Новинский вновь стал миллиардером.

Совладельцы Эпицентра Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием более $1 млрд, не попали в список, поскольку супруги могут присутствовать в глобальном списке лишь, если их общие доходы превышают $2 млрд.

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Юрий Тарасовский

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