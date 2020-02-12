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Мир каждый день теряет $8 млрд из-за загрязнения воздуха

Мир каждый день теряет $8 млрд из-за загрязнения воздуха
12.02.2020, 13:18

В Greenpeace заявили, что мир теряет из-за грязного воздуха $8 млрд. Каждый день

Мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива. Об этом сказано в отчете международной экологической организации Greenpeace.

По подсчетам экспертов из Юго-Восточной Азии совместно с Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха, потери достигают $2,9 трлн в год, или 3,3% мирового ВВП.

Самые высокие годовые потери, которые связанны с загрязнением воздуха, зафиксированы в Китае ($900 млрд), США ($600 млрд) и Индии ($150 млрд).

В отчете сказано, что сжигание угля, нефти и газа могут вызвать проблемы со здоровьем, что в свою очередь может привести к 4,5 млн преждевременной смертей в мире ежегодно. Из-за концентрации в воздухе частиц, которые образуются из диоксида азота, продукта горения топлива, умирают 40 000 детей возрастом до пяти лет.

В Bloomberg со ссылкой на ноябрьский доклад экономистов из Оксфорда отметили, если не будут приняты меры по снижению выбросов парниковых газов, глобальная температуры планеты к 2050 году может подняться на 2 градуса, а это приведет к сокращению мирового ВВП на 2,5–7,5%.

 

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greenpeace загрязнение воздуха
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