Мировой долг вырос до рекордного уровня

Мировой долг (государственный и частный) вырос до рекордных $188 трлн, или 230% от мирового ВВП. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на конференции имени Жака Полака в Вашингтоне.

По ее словам, главный фактор роста долга - частный сектор, на который приходится две трети общего уровня долга.

"Государственный долг в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны. Государственный долг в развивающихся странах находится на уровне, который был во время долгового кризиса в 1980-х. В странах с низким уровнем дохода задолженность резко увеличилась за последние пять лет", - отметила Георгиева.

По данным МВФ, 43% стран с низким уровнем дохода или подвержены высокому риску попасть в критическую ситуацию, связанную с задолженностью, или уже находятся в ней.

По словам Георгиевой, высокий уровень госдолга был вызван финансовым кризисом 2008 года, когда частный сектор получил широкую поддержку - размер только прямой господдержки финансовых учреждений во время кризиса достиг $1,6 трлн.

Директор-распорядитель МВФ предложила варианты решения проблемы для развивающихся стран: