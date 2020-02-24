Мировые рынки лихорадит на фоне новостей о коронавирусе

В понедельник, 24 февраля, котировки акций и нефти на мировых рынках начали снижаться, при этом цены на золото выросли. Так инвесторы реагируют на новости о распространение коронавируса и росте смертности в Южной Корее, Италии и на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Фьючерсы на американские акции E-Minis на S & P500 в начале торгов подешевели на 1,2%, японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 2%. Европейские фондовые индексы EuroStoxx 50 подешевели на 1,5%, FTSE - на 1%.

Базовый индекс Австралии снизился на 2,2%, а Новой Зеландии - примерно на 1,3%, южнокорейский индекс KOSPI - примерно на 3%. Китайские акции открылись снижением, индекс Blue-Chip CSI300 упал на 0,6%.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 1,6%, до самого низкого уровня с начала февраля. Японские рынки были закрыты на государственный праздник.

Нефть марки Brent подешевела на 3%, или на $1,77 до $56,72 за баррель, WTI - на 2,7%, или на $1,48, до $51,9 за баррель.

При этом фьючерсы на золото выросли на 1% до $1665,1 за унцию. Спот-золото подскочило до семилетнего максимума в $1678,58 после самого значительного недельного роста с начала августа на прошлой неделе.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса COVID-2019, который вызывает атипичную пневмонию. На утро 24 февраля во всем мире заразились 79 360 людей, 2619 человек погибли, одолели недуг 24 693 пациентов.

20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами. Две недели они проведут в изоляции в санатории Новык Сонжары.

В Украине случаев заболевания на коронавирус не обнаружено. В аэропорту Борисполь ввели усиленный режим проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Все главные новости о коронавирусе читайте здесь>>>

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