Мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2011 года
В январе 2022 года мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня с апреля 2011 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Рост был обусловлен продолжающимся повышением мировых цен на растительное масло и молочные продукты.
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В январе 2022 года мировые цены на продовольственные товары выросли на 1,1% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Индекс цен на продовольственные товары в мире составил 135,7 пунктов.
Значительнее всего за прошлый месяц выросли цены на растительные масла: среднее значение этого индекса увеличилось на 4,2% до 185,9 пункта и достигло исторического максимума. Такой рост в ФАО объясняют ростом котировок пальмового масла в связи с низкими объемами производства в ключевых странах-производителях и возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии.
По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и, таким образом, этот рост индекса продолжается уже пятый месяц подряд.
Индекс цен на зерновые в январе был на 0,1% выше декабрьского показателя и на 12,5% выше, чем в январе прошлого года.
Среднее значение индекса цен на мясо ФАО в январе также незначительно выросло. Индекс цен на мясо в январе по сравнению с январем 2021 года вырос на 17,3%. Причем цены на говядину достигли очередного рекордного уровня из-за того, что активный мировой импортный спрос превысил экспортное предложение.
Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем "в том числе благодаря благоприятным прогнозам производства в ключевых странах-экспортерах – Индии и Таиланде".
- В октябре 2021 года мировые цены на продовольственные товары поднялись до пикового значения, превысив уровень июля 2011 года.
- По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных товаров составило 125,7 пунктов, что на 28,1% показателя выше прошлого года.
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