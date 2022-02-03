Мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2011 года

В январе 2022 года мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня с апреля 2011 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Рост был обусловлен продолжающимся повышением мировых цен на растительное масло и молочные продукты.

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В январе 2022 года мировые цены на продовольственные товары выросли на 1,1% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Индекс цен на продовольственные товары в мире составил 135,7 пунктов.

Значительнее всего за прошлый месяц выросли цены на растительные масла: среднее значение этого индекса увеличилось на 4,2% до 185,9 пункта и достигло исторического максимума. Такой рост в ФАО объясняют ростом котировок пальмового масла в связи с низкими объемами производства в ключевых странах-производителях и возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии.

По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и, таким образом, этот рост индекса продолжается уже пятый месяц подряд.

Индекс цен на зерновые в январе был на 0,1% выше декабрьского показателя и на 12,5% выше, чем в январе прошлого года.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО в январе также незначительно выросло. Индекс цен на мясо в январе по сравнению с январем 2021 года вырос на 17,3%. Причем цены на говядину достигли очередного рекордного уровня из-за того, что активный мировой импортный спрос превысил экспортное предложение.

Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем "в том числе благодаря благоприятным прогнозам производства в ключевых странах-экспортерах – Индии и Таиланде".

В октябре 2021 года мировые цены на продовольственные товары поднялись до пикового значения, превысив уровень июля 2011 года.

По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных товаров составило 125,7 пунктов, что на 28,1% показателя выше прошлого года.

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Наталия Фреик

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