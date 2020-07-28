Мировые цены на золото обновили девятилетний максимум

Мировые цены на золото обновили рекордный максимум на фоне сомнений инвесторов в восстановлении мировой экономики после кризиса из-за вспышки COVID-19 и напряженных отношений США и Китая. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

По данным телеканала, 27 июля фьючерсы на золото в ходе утренних торгов сначала подорожали на 1,9%, до $1931 за унцию, а потом ненадолго выросли в цене до рекордных $1943,9. Это рекордный показатель с 2011 года.

Как отмечает Financial Times, с начала 2020 года золото подорожало на мировом рынке более чем на четверть.

Согласно информации агентства Bloomberg, в своем апрельском прогнозе на следующие 18 месяцев Bank of America указывал, что цена одной унции золота может достигнуть $3000

27 июля США закрыли свое генеральное консульство в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) по требованию Китая, после того как Вашингтон потребовал у Пекина закрыть китайское консульство в Хьюстоне.

Богдан Заика

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