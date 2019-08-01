Молодых поляков освободили от уплаты налогов

В Польше 1 августа вступил в силу закон о нулевой ставке налога на доходы физических лиц для молодежи в возрасте до 26 лет, сообщает Польское радио.

Под действие закона попадают более 2 млн граждан, которые работают по трудовому договору или договору подряда.

Чтобы получить льготу, нужно подать работодателю заявление и в нем указать, что работнику нет 26 лет, а его месячная зарплата не превышает первого налогового порога, то есть не больше 20 000 евро в год.

Освобождение от налога будет действовать в течение пяти месяцев. Те, кто не напишет заявление работодателю, в 2020 году смогут получить возврат уплаченного налога.

Подобные правила работают в Бельгии, Франции и Чехии.