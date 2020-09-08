МОН просит 50 млрд грн на повышение зарплат учителям

Для повышения зарплат педагогам в 2021 году дополнительно нужно 50 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По предварительным подсчетам МОН, на повышение зарплат госбюджет должен выделить 39 млрд грн, еще 11 млрд грн – местные бюджеты.

Постановление Кабмина №822 о повышении зарплат педагогам было принято 10 июля 2019 года. Оно предусматривает повышение минимальной зарплаты педагогов до четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (8788 грн) до 2023 года.

В МОН отметили, что реализация этого постановления была остановлена до 2021 года из-за отсутствия средств.

Минобразования призвало как можно скорее ввести в действие постановление Кабмина и предусмотреть выделение 50 млрд грн в госбюджете 2021 года.

"Этот вопрос требует незамедлительного решения, поскольку при формировании бюджета отрасли размер оплаты труда... сотрудников имеет очень большое значение", – заявили в Минобразования.

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Александр Мясищев

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