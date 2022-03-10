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Moody's понизило рейтинги 39 российских финансовых организаций до преддефолтных

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10.03.2022, 15:14
Moody's понизило рейтинги 39 российских финансовых организаций до преддефолтных - Фото
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 39 российских финансовых организаций, в число которых вошли Сбербанк, Тинькофф банк, Альфа-банк и другие. Об этом говорится на сайте агентства.

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"Moody's Investors Service сегодня понизило рейтинги и оценки 39 российских финансовых учреждений вслед за понижением долгосрочных рейтингов России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте с B3 до Ca с "негативным" прогнозом", – говорится в сообщении агентства. 

Понижение рейтингов банков было вызвано ожиданием Moody's того, что меры контроля за движением капитала со стороны Центрального банка РФ ограничат трансграничные платежи, в том числе по обслуживанию долга по облигациям финансовых учреждений.

Долгосрочные рейтинги понижены таких банков: Альфа-банка, Сбербанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Россельхозбанка, Росбанка, Райффайзенбанка, Тинькофф банка, банка "Зенит", Абсолют банка, банка "Уралсиб", банка "Солидарность", Кредит Европа банка, банка "Центр-инвест", банка "Ак Барс", банка "Агропромкредит", банка "Кубань кредит", банка "Авангард", банка "Морской", Металлоинвестбанка, Меткомбанка, НДБ-банка, НК Банка, ВБРР, ПСКБ, Росдорбанка, Национального резервного банка (НРБ) по депозитам в иностранной валюте понижены до Ca, долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной валюте – до Caa3.

Помимо этого, Moody's ухудшило до Ca рейтинги Aton Capital Group и ее дочерних компаний Aton Financial Holding, Atonline Limited, Newbest Limited, Solar LLC, Starberry Limited, а также ИК "Русс-Инвест" и Renaissance Financial Holding Ltd.

В сообщении агентства также уточняется, что рейтинговое действие обусловлено такими факторами, как ограничение трансграничных платежей в связи с контролем за движением капитала, введенным ЦБ РФ, вероятность продолжительного ослабления операционной среды финансовых учреждений из-за санкций и стресса на макроуровне, влияние снижения рейтингов России.

  • Ранее на этой неделе все ведущие рейтинговые агентства синхронно снизили долгосрочные суверенные рейтинги России в валюте до уровня ниже инвестиционного, то есть "мусорного", с отрицательным прогнозом: S&P – с BB+ до CCC- (4 марта), Moody's – с Ваа3 до B3 (3 марта), Fitch – с ВОВ до В (3 марта).
  • 6 марта Moody's также понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте с B3 до Ca до преддефолтного.

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Наталия Фреик
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