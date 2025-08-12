США передумали: пошлины на золотые слитки не будет

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки не будут взимать пошлину с золота, что импортируется в страну, сообщил в понедельник вечером президент США Дональд Трамп.

"Золото не будет облагаться пошлинами", – написал он в социальной сети Truth Social.

В пятницу, за три дня до этого, таможенно-пограничная служба США заявила, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, подпадающему под действие импортных пошлин.

Это стало шоком для рынка, ожидающего, что слитки будут освобождены от пошлин.

Отсутствие быстрой и четкой коммуникации из Белого дома еще больше усилило неопределенность, и фьючерсы на золото в Нью-Йорке взлетели до рекордных $3500 за тройскую унцию.

Большинство слитков, использующихся для исполнения фьючерсных контрактов в США, изготавливаются в Швейцарии, против которой Трамп ввел одну из самых высоких таможенных ставок – 39%. Введение пошлин грозило сорвать стабильное выполнение этих контрактов.