Средняя цена золота останется выше $3 000 до конца 2026 года – прогноз HSBC

Британский международный коммерческий банк повысил прогноз цены на золото на 2025 и 2026 годы

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Британский международный коммерческий банк HSBC повысил прогноз средней цены золота на 2025 год с $3 015 за унцию до $3 215, а на 2026 год – с $2 915 до $3 125. Об этом сообщает Reuters.

Основные причины увеличения прогнозируемой цены золота – рост геополитических рисков и высокий уровень экономической неопределенности. В таких условиях золото традиционно выступает как надежный защитный актив.

Именно это стало причиной роста цены золота до рекордного максимума в $3 500,05 за унцию в апреле. По состоянию на вторник, 1 июля, спотовая цена золота составляет $3 348,5.

В HSBC ожидают, что до конца года золото будет торговаться в широком и нестабильном диапазоне $3 100 – 3 600 за унцию. На конец 2025 года прогнозируют цену $3 175, а на 2026-й – $3 025.

HSBC подчеркивает, что даже если золото немного потеряет в цене, уровни выше $3 000 укрепили его статус "тихой гавани" и эффективного инструмента для диверсификации инвестиций.

Банк отметил, что покупка золота центральным банком будет умеренной при дальнейшем росте цены выше $3 300 и может увеличиться, если цена на золото снизится до $3 000.

Физический спрос на золото (украшения, монеты, слитки), по прогнозам банка, может уменьшиться в таких странах, как Индия или Китай, если цены поднимутся выше $3 500.