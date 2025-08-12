США передумали: мита на золоті злитки не буде

Фото: Pixabay

Сполучені Штати Америки не будуть стягувати мито з золота, що імпортується в країну, повідомив у понеділок увечері президент США Дональд Трамп.

"Золото не буде обкладатися митами", – написав він у соціальній мережі Truth Social.

У п'ятницю, за три дні до цього, митно-прикордонна служба США заявила, що золоті злитки вагою 1 кг і 100 унцій (2,8 кг) повинні класифікуватися за митним кодом, що підпадає під дію імпортних мит.

Це стало шоком для ринку, який очікував, що злитки будуть звільнені від мит.

Відсутність швидкої та чіткої комунікації з Білого дому ще більше підживила невизначеність, і ф'ючерси на золото в Нью-Йорку злетіли до рекордних $3500 за тройську унцію.

Більшість зливків, що використовуються для виконання ф’ючерсних контрактів у США, виготовляють у Швейцарії, проти якої Трамп запровадив одну з найвищих митних ставок – 39%. Запровадження мит загрожувало зірвати стабільне виконання цих контрактів.