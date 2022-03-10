МВФ экстренно выделит Украине $1,4 млрд для борьбы с последствиями войны

Исполнительный совет Международного валютного фонда решил выделить Украине $1,4 млрд срочной финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Деньги должны удовлетворить неотложные потребности Украины в финансировании и смягчить экономические последствия российского вторжения, объяснили в Фонде. Потребность Украины в финансировании может возрасти по мере продолжения российской агрессии, добавила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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Эти $1,4 млрд – важная поддержка в краткосрочной перспективе, считают в МВФ. Это также должно стать сигналом выделения денег на льготных условиях со стороны других партнеров, добавили там. Деньги должны понадобиться и после войны, предполагают в МВФ:

"После того, как война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная большая поддержка для усилий по восстановлению", – говорят там.

Александр Мясищев

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