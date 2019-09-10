МВФ оценил объемы фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн

$15 трлн или 40% всех прямых иностранных инвестиций (ППИ) в мире являются фиктивными. Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда и Копенгагского университета.

Согласно исследованию, основная часть такого капитала сосредоточена в так называемых налоговых убежищах Люксембурга и Нидерландов. В этих странах храниться больше половины фиктивных ППИ. И если добавить в список Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Сингапур, Каймановы острова, Швейцарию, Ирландию и Маврикий, то на эти 10 стран будет приходиться более 85% всех фантомных инвестиций, говорится в исследовании.

В качестве примера авторы документа приводят феномен Люксембурга с населением 600 000 человек. Там на одного жителя, по статистике, приходится $6,6 млн ППИ (в целом это $4 трлн в год). Это столько же, сколько приходится инвестиций на США, и больше чем на Китай, отмечается в исследовании. При этом такие объемы инвестиций никак не влияют на уровень благосостояния жителей страны.

В основном фиктивных ПИИ сосредоточены именно в тех местах, где существует целенаправленная политическая стратегия, направленная на привлечение иностранных инвестиций в экономику, в частности, благодаря нулевой или очень низкой ставке корпоративного налога, отмечают эксперты.