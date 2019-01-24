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24.01.2019, 15:42

МВФ призвал Порошенко ускорить реформы в Украине

МВФ призвал Порошенко ускорить реформы в Украине

МВФ готов продолжать поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях, заявила глава Фонда

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала президента Украины Петра Порошенко ускорить проведение реформ в стране. Об этом говорится официальном сообщении МВФ по итогам встречи Порошенко с Лагард в Давосе.

"У меня была хорошая и конструктивная встреча с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины. Также мы обсудили реализацию мероприятий в рамках соглашения tand-by, утвержденного советом директоров МВФ", - цитирует Фонд Кристин Лагард.

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Она подчеркнула, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в "ее реформаторских усилиях".

Вместе с тем, Лагард призвала власти Украины ускорить реформы в стране для повышения уровня жизни людей.

Напомним, 19 декабря совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. 21 декабря Украина получила первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд.

9 января 2019 года Международный валютный фонд обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике по новой программе stand-by для Украины.

Согласно отчету Фонда, в 2019 году правительство Украины получит два транша по $1,3 млрд: 15 мая и 15 ноября.

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Теги: транш мвф, программа мвф, проведение реформ
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