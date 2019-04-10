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10.04.2019, 17:35

МВФ прогнозирует сокращение госдолга Украины к ВВП

МВФ прогнозирует сокращение госдолга Украины к ВВП

Международный валютный фонд считает, что уровень госдолга к ВВП продолжит сокращаться

Отношение совокупного госдолга Украины к ВВП после снижения с 71,9% ВВП в 2017 году до 63,9% в 2018 году по итогам нынешнего года уменьшится до 62%. Об этом говорится в обновленном World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда, сообщает FinClub.

По прогнозам МВФ, этот показатель продолжит сокращаться и в последующие годы: в 2020 году – до 57,9%, в 2021 году – до 53,8% ВВП, в 2022 году – до 49,8% ВВП, в 2023 году – 46,2%и в 2024 году – до 43,7%.

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При этом, в Фонде считают, что в абсолютном выражении совокупный госдолг продолжит расти.

В 2019 году он достигнет 2,4 трлн грн, следующего - 2,55 трлн грн, а в конце 2024 года составит 2,89 трлн грн.

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Теги: госдолг
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