МВФ считает завышенным курс доллара

Нынешний курс доллара США значительно завышен. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), передает DW.

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%, говорится в докладе МВФ, обнародованном в среду, 17 июля. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

По мнению экспертов МВФ, конкретно для Германии курс евро, учитывая высокое положительное сальдо текущих операций ФРГ, занижен на 8-18%.

Для снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру.

Президент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.