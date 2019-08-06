Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

МВФ сравнил ущерб экономики РФ от санкций и падения цен на нефть

МВФ сравнил ущерб экономики РФ от санкций и падения цен на нефть
06.08.2019, 08:24

По расчетам Фонда, за пять лет российская экономика выросла на 2,5%, а могла бы теоретически вырасти на 5,9%

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014-го по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе по российской экономике, пишет РБК.

Негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.

Меньшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.).

В совокупности все эти факторы - санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика - отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, согласно оценке МВФ.

Читайте также: "Страшные" санкции США против России и шесть выводов для Украины

В докладе отмечается, в 2014-2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. "Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года", - говорится в документе.

Таким образом, за пять лет российская экономика выросла лишь на 2,5%, следует из оценок МВФ, а могла бы теоретически вырасти на 5,9% в отсутствие внешних шоков. Если убрать санкции, а все остальные факторы оставить, экономика выросла бы на 3,5% за пять лет.

  • В конце июля Комитет по международным делам Сената США поддержал законопроект, который вводит санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2.
Напишите нам
Комментарии
Последние новости
 