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Евросоюз ввел санкции против руководства ГРУ
21.01.2019, 16:56

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП перед форумом в Давосе

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП перед форумом в Давосе

По прогнозам Фонда, в 2019 году мировая экономика вырастет на 3,5%

Международный валютный фонд во второй раз за несколько месяцев ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 годы, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В своем последнем прогнозе МВФ предупреждает, что в 2019 году мировая экономика вырастет на 3,5%, а в 2020 году – на 3,6%. В октябре 2018-го МВФ прогнозировал рост на 3,7% в оба последующих года, но с тех пор проявились тревожные тенденции в еврозоне, пишет The Guardian со ссылкой на обзор, который Фонд распостранил в Давосе.

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По прогнозам МВФ, экономика Германии в этом году замедлится с 1,9% до 1,3%, Италии – с 1% до 0,6%, а Великобритании – с 2,9% до 2,5%.

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МВФ также ухудшил прогноз роста экономики США и Китая на 2019 год - с 2,9% в прошлом году до 2,5% и с 6,6% до 6,2% соответственно.

В то же время рост ВВП Индии по прогнозам МВФ, наоборот ускориться – с 7,3% в 2018 году до 7,5% в 2019-м.

Таблица - прогноз МВФ
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Теги: прогноз мвф, рост мировой экономики
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